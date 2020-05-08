Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını inceleyerek çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi.
Korona virüs salgını sonrasında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını bir yandan sürdüren Kaynaşlı Belediyesi bir yandan da ilçede düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Salgın öncesi günde yaklaşık 2 bin aracın geçtiği Kaynaşlı’da D100 karayolu üzerinde refüjde sıkıntılı olan noktalarda Kaynaşlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler düzenleme çalışmalarına başladı. İlçenin girişi nasıl olursa içerisi de öyle olacağını vurgulayan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, refüj üzerinde çalışma yapan ekiplerle bir araya geldi. Başkan Şahin, D100 karayolu üzerinde bir çok noktada çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Korona virüs salgını öncesinde ilçemizden ortalama 2 bin araç geçiyordu. Şu sıralarda salgın nedeni ile bir çok kişi evlerinde. Ama biz Kaynaşlı Belediyesi olarak saha da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin girişi ne kadar güzel olursa içerisini de o kadar güzel yapacağız. Çalışma arkadaşlarıma bu süreçte göstermiş oldukları yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toplu sefer saatlerinde yeni düzenleme
YEREL HABERLER Toplu sefer saatlerinde yeni düzenleme
Heyelan bölgesinde hummalı çalışma
YEREL HABERLER Heyelan bölgesinde hummalı çalışma
Özel eğitim öğrencileri için ‘Elim Sende’ projesi Düzce’de başladı
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencileri için ‘Elim Sende’ projesi ...
Kızılay başkanları Akçakoca belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kızılay başkanları Akçakoca belediyesini ziyaret etti
Düzce Belediyesi esnafa 27 milyon lira borç ödedi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi esnafa 27 milyon lira borç ödedi
Düzce'de anneler gününe özel kuyumcu ve çiçekçiler açabilecek
YEREL HABERLER Düzce'de anneler gününe özel kuyumcu ve çiçekçiler ...
Akçakoca Emniyetinden kumar baskını
YEREL HABERLER Akçakoca Emniyetinden kumar baskını
(Özel) Cumhurbaşkanının talimatını dinledi, sebzelerini terasta yetiştirmeye başladı Çiçek saksılarında, sebze yetiştirmeye başladılar İşleyen “Evlerde müsait alan varsa herkes çok kolaylıkla bunu yapabilir”
YEREL HABERLER (Özel) Cumhurbaşkanının talimatını dinledi, ...
Evi yanan aileye Kızılay’dan konteynır
YEREL HABERLER Evi yanan aileye Kızılay’dan konteynır
Öğretmenler okulu yeniliyor
YEREL HABERLER Öğretmenler okulu yeniliyor
Selin vurduğu Esmahanım köyünde heyelan
YEREL HABERLER Selin vurduğu Esmahanım köyünde heyelan
Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
YEREL HABERLER Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
Köprüden bakarken dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Köprüden bakarken dereye düşen kişiyi itfaiye ...
3 Afganın iş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti (2)
YEREL HABERLER 3 Afganın iş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını ...
Düzce Kasrı prestijli bir sosyal tesis olacak
YEREL HABERLER Düzce Kasrı prestijli bir sosyal tesis olacak
Düzce’de fırın denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Düzce’de fırın denetimleri sürüyor
Doç. Dr. Kayapınar, “Kalp hastaları doktor kontrolünde oruç tutmalılar”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Kayapınar, “Kalp hastaları doktor ...
Vali Dağlı’dan kontrol noktasına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan kontrol noktasına ziyaret
Minik öğrenciler atıklardan elbise yaptı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler atıklardan elbise yaptı
Milli eğitim kurumları fabrika gibi çalışıyor
YEREL HABERLER Milli eğitim kurumları fabrika gibi çalışıyor
İş bulacağım vaadiyle gasp yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İş bulacağım vaadiyle gasp yapan şahıs yakalandı
Kaynaşlı Belediyesi, Kızılay ile birlikte gıda kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesi, Kızılay ile birlikte gıda kolisi ...
Vali Dağlı Yığılca’da yapılan yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Vali Dağlı Yığılca’da yapılan yatırımları inceledi
Bölge Başkanı Taşlı “Esnafımızın kredileri bayram öncesi hesaplarında olacak”
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı “Esnafımızın kredileri bayram ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X