Üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Belediyesi tarafından her gün binlerce üretilen maskeler, vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ulaştırılmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Maske Dikim Atölyesi’nde üretilen maskeler, muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara dağıtımı yapılıyordu. Gelen talep üzerine Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle pazaryerlerinde vatandaşlara maske ulaştırmaya başladı. Belirlenen ekipler vatandaşlara bölge bölge maske dağıtımı yaparken, paketli olan maskeleri alan vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.