Uğur okullarından online kariyer günleri

– Düzce’de bulunan Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Korona virüs nedeni ile okulda gerçekleştirdikleri kariyer günleri etkinliğini online vermeye başladı.

Korona virüs salgını öncesinde okulda çeşitli etkinlikler ile sosyal farkındalık oluşturan Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, kariyer günleri programını internete taşıdı. Daha önce öğrencilerin merak ettikleri isimleri okulda ağırlayarak öğrencilerin beğenisini kazanan okul yönetimi, bu sefer öğrencilerin bu etkinlikten mahrum kalmaması için Kariyer Günleri etkinliğini online vermeye başlıyor. Her hafta sonu yapılması planlanan etkinliğin ilk haftasında 9 Mayıs cumartesi günü saat 14.00’da Hemşire Tuğba Akkan, 15.00’da ise Kaptan Pilot Tezcan Erdizer katılacak. 10 Nisan Pazar günü saat 14.00’da ise Fizyoterapist Safa Ceylan, 15.00’da ise Makine Mühendisi Taylan Özkan online etkinlik düzenleyecek.

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