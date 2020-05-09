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Düzce´de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

DHA

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.  Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce´deki Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ...

Düzce´de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce´deki Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-09 10:46:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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