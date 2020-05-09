Düzce´de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce´deki Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-09 10:46:07<br>
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