Düzce´de karantina süreleri dolan 159 kişi evlerine gönderildi

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)MORİTANYA ve Senegal´den getirilerek Düzce'deki yurda yerleştirilen 159 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine uğurlandı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 Türk vatandaşı, Düzce´deki Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 10 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini söyledi. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-10 11:36:10<br>

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