Site sakini anne ve çocukları konserde balkonda göbek attı Korona virüs nedeniyle çocukları evden çıkmayınca evde kalan anneler, çocuklarıyla birlikte eğlendi

– Düzce’de bir sitede korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklarıyla birlikte Anneler Günü'nü evde geçiren anneler için site içinde konser verildi. Sanatçıların çaldığı parçalara anne ve çocukları göbek atarak eşlik etti.

Bozkurt Sitesi sakinleri korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkması yasak olan çocuklarıyla birlikte evde kalan anneleri unutmadı. Site sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla mini bir konser düzenledi. Konserde Düzceli keman sanatçısı Ferdi Keman ve piyanist Mehmet Keman Türk Sanat Müziği eserlerinden hareketli türkülere kadar birçok şarkıyı seslendirirken, evlerinin balkonlarından anneler ve çocukları çalan parçalara eşlik ettiler.

Site sakini Neşe Canpolat, “Korona virüsten kaynaklı dışarı çıkamadığımız için sitede annelere moral olsun diye etkinlik düzenledik. Çok güzel oldu. Müzisyen arkadaşlar da renk kattı. 23 Nisan’da da böyle bir kutlama yapmıştık. Halen bayraklarımız duruyor. Site olarak özel günlere önem veriyoruz. Anneler Günü de çok özel bir gün. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Konseri veren Düzceli sanatçı Ferdi Keman ise, “Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan annelerimize moral vermek amacıyla mini konser verdik. Annelerimiz başımızın tacı. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Site sakinlerimiz de oldukça eğlendiler” dedi.

Konserde çalan hareketli parçaların eşliğinde anneler ve çocukları evlerinin balkonlarında karşılıklı göbek atarak oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.