Kuaför ve berberlerin açılışını esnaf balon uçurarak kutladı 50 gün sonra yeniden açılan kuaför ve berberleri ilk günlerinde esnaf arkadaşları yalnız bırakmadı

– Korona virüs salgını nedeniyle 50 gün önce İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan berber ve kuaförler yeniden açıldı. Açılışlarının ilk gününde Düzce’de kuaförler sokağı olarak bilinen Meraşal Fevzi Çakmak Sokak esnafı 50 gün sonra yeniden açılan kuaför ve berber komşuları için kurdele kesip balon uçurarak sağlıklı günler için dilek dilediler.

Bütün dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 50 gün önce kuaför ve berberler çalışmalarına ara vermişti. Yapılan hijyen düzenlemelerinin ardından kuaför ve berberler yeniden dükkanlarını açtılar. Düzce’de 50 gün sonra yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförler için esnaflar mini bir tören düzenledi. Kuaförler sokağı olarak bilinen Meraşal Fevzi Çakmak Sokak esnafı, kuaför ve berber komşularının yeniden faaliyete başlaması dolayısıyla düzenledikleri mini törende esnaflara önce balonlar dağıttılar. Ardından da yeni dönemin hayırlı olması dileğiyle kurdele kestiler. Sağlıklı günlerin yeniden gelmesi, berber ve kuaförlerin bir daha kapanmaması dileğiyle balonlarını gökyüzüne bıraktılar.

Mereşal Fevzi Çakmak Sokak esnafı Nagehan Şatır; “Sokağımızda çoğunlukla kuaförlerimiz ve fotoğrafçı, süslemeci, gelinlikçi gibi onlarla birlikte entegre hareket eden esnaflarımız var. 50 gündür kuaför arkadaşlarımız kapalı olunca sokağımız sessiz kaldı. 11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte kuaför arkadaşlarımız için moral olması amacıyla etkinlik düzenlemeye karar verdim. Yeniden merhabaya bir umudumuz olsun istedim. Bu süreç bizi çok zorladı. Esnaflar olarak çok yorulduk, çok yıprandık. Umarım hayat normale döner ve bizler istediğimiz ölçüde müşteri potansiyelimizi yeniden yakalarız. İstiyorum ki esnaf iç içe birlik beraberlik içinde olsun. Bu süreçten küçük esnaflar çok daha fazla yara aldık. Kuaförlerimizi düşünmek onlara moral vermek adına inşallah hayırlı uğurlu olur. Onlarda iş yerlerinden çok uzak kaldılar. Onlara moral olması amacıyla böyle bir organizasyon yaptık” dedi.

Konuşmaların ardından ise esnaflar ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktılar.

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