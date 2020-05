7 yaşındaki Metehan’ın pastası itfaiye aracı ile gitti İtfaiyeden 7 yaşındaki Metehan’a sürpriz doğum günü

– İtfaiyeyi çok seven down sendromlu 7 yaşındaki Metehan’a Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğam günü. Metehan’ın pastası itfaiye aracı ile gitti.

Düzce’de yaşayan Kuşçuoğlu ailesinin 7 yaşına giren oğulları Metehan için sürpriz bir doğum günü hazırlamak istedi. Korona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan ve evde sıkılan miniğe unutulmaz bir anı yaşatmak isteyen aile bireyleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak çocuklarının itfaiyeyi çok sevdiğini ve bu konuda destek istediklerini belirttiler. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye bilgi verilmesinin ardından hemen 7 Yaşındaki down sendromlu minik Metehan için doğum günü hazırlıkları başladı. Doğum günü pastası ve sürpriz bir hediye hazırlayan ekipler, itfaiye aracına binip sirenler eşliğinde Metehan’ın oturduğu apartmanın önüne gitti. Siren seslerini duyan Metehan büyük bir heyecan yaşarken bir anda kendisini çok sevdiği itfaiye aracının içinde buldu. Doğum günü pastası da itfaiye aracının içinden çıkartılarak, miniğin doğum günü kutlandı. Heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan Metehan coşkusunu ve sevincini doya doya yaşadı.

Siren seslerini duyan ve yangın olduğunu düşünen mahalle sakinleri, pencere ve balkonlarına koştu. İlk olarak ne olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, durumu fark edince sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi. Aile üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye ve İtfaiye ekiplerine bu unutulmaz anı yaşattıkları için teşekkür etti.

