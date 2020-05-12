Düzce Memur-Sen’den kan bağışına hem çağrı hem destek

– MemurSen Düzce İl Temsilciliği, Kızılay’ın kan stoklarının artırılmasına yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi. Şimdi Vefa Zamanı sloganı ile başlatılan bağış kampanyası 13 Mayıs Çarşamba günü saat: 21.00’de kan bağışı merkezinde başlatılacak.

Korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeni ile kan stoklarında azalmanın ardından Türk Kızılay, Kan ver hayat kurtar sloganı ile vatandaşları kan bağışına davet etti. Bir çok sivil toplum kuruluşu kampanya düzenleyerek kan bağış etkinliği düzenlerken, Düzce MemurSen İl Temsilciliği’de Şimdi Vefa Zamanı sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. 13 Mayıs Çarşamba günü saat: 21.00’da Anıtpark meydanında bulunan Kızılay Kan Bağışı noktasında başlatılacak olan kampanyaya bağış yapmak isteyen tüm vatandaşlar davet edildi.

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