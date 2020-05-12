Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye yetkilileri, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan ve 13 Mayıs’ta ilk kez dışarı çıkacak olan çocuk ve gençler için parkları ve oyun alanlarını tertemiz yaptı.

Açıklanan normalleşme takvimine göre 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde 20 yaş altı vatandaşlara verilen dörder saatlik sokağa çıkma izni için Akçakoca Belediyesi, belediyenin ilgili müdürlüklerini harekete geçirdi. Yaklaşık iki aylık sokağa çıkma yasağının ardından geçtiğimiz pazar günü ilk kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hazırlıklar bu kez çocuklara yönelik olarak yapıldı. Akçakoca Belediyesi ekipleri, ikametgâh alanlarına yürüme mesafesinde bulunan tüm parklarda temizlik ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor.

13 Mayıs Çarşamba günü saat 11:0015:00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki yerlere gidebilme izni verilecek olan 014 yaş grubundaki çocukların, dışarıda geçirdikleri süre boyunca güvende olabilmeleri için belediye ekipleri seferber oldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile harekete geçen ekipler, 13 Mayıs tarihinden önce tüm parkları dezenfekte edecek. Aynı uygulama, 15 Mayıs tarihinde de 1520 yaş arası gençlerin dışarıda sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri için yapılacak. Salgın ile mücadelede belediyelerin temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Yanmaz, “Bu zorlu süreçte 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin, sokağa çıkma yasağı ile evde kalarak gerçekleştirdikleri fedakârlığın, yaşanan olumlu tabloda çok büyük payı var. Bizim görevimiz onların dışarı çıkacağı gün ve saatlerde, güvenli ve hijyenik alanlarda vakit geçirebilmelerine olanak tanıyabilmek adına çalışmalar yapmak. Vakaların görüldüğü ilk haftadan itibaren şehirdeki temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını çok sıkı bir şekilde uyguladık. Anneler Günü’ne de denk gelen 65 yaş üstü büyüklerimizin sokağa çıkabildiği pazar günü öncesi, ilçemizdeki tüm parkları temizledik ve dezenfekte ettik. Aynı hassasiyeti çarşamba günü sokağa çıkacak olan çocuklarımız ve cuma günü çıkacak gençlerimiz için de gösteriyoruz. Onlar dışarı çıkmadan, biz tüm ekiplerimizle çalışarak parkları uygun hale getireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.