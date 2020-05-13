Küçük yaşta araç kullanan çocuk devriye atan polislerin dikkatinden kaçmadı Polisler ceza yazmasın diye babası dakikalarca dil döktü

– Düzce merkezde araç kullanan çocuk devriye atan polislerin dikkati ile yakalandı. Hafif ticari araç kullanan 13 yaşındaki çocuğun direksiyon başında gören polisler hemen aracı durdurarak aracı çocuğunun kullanmasına izin veren babaya cezai işlem uyguladılar. Baba ise polislere dakikalarca dil döktü.

Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri devriye atarken 81 AAB 72 plakalı otomobili küçük bir çocuğun kullandığını fark ettiler. Polis ekipleri aracı durdurarak sürücüyü ve yanında olan babasını araçtan indirdiler. Durumu da Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerine bildirerek olay yerine trafik ekibi çağırdılar. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı kullanan M.D. isimli çocuğun 13 yaşında olduğunu belirlediler.

Polis ekipleri otomobili oğlunun kullanmasına izin veren baba Yalçın D.’ye de ceza kesmek için çalışma başlattılar. Ancak 15 yaşından küçük yaşta kişinin araç sürmesine izin verdiği gerekçesi ile 2 bin 42 lira cezai işlem uygulanacağını öğrenen Yalçın D., dakikalarca polislere dil döktü ve cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri babaya “Oğlun birinin ölümüne neden olsa bunun vicdan azabıyla nasıl yaşarsın” diyerek cezayı uyguladılar.

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