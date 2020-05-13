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Hava değişimi balıklara da yaramadı Düzce’de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu

İHA

– Düzce merkezden geçen Karaca deresinde yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu. Çevre Şehirciliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından ölümlerin hava değişimine bağlı olabileceğini belirtirken, mahalle sakinleri de ölümlerin kirlilikten olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Hava değişimi balıklara da yaramadı Düzce’de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu

– Düzce merkezden geçen Karaca deresinde yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu. Çevre Şehirciliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından ölümlerin hava değişimine bağlı olabileceğini belirtirken, mahalle sakinleri de ölümlerin kirlilikten olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.
Merkeze bağlı Karahacımusa Mahallesi’nden geçen Karaca Deresi içerisinde yaşanan toplu balık ölümleri, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahalle sakinleri, balıkların dere içinde öldüğünü görünce durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Balıkların öldüğü dereye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir, yaptığı ilk incelemede suda gözle görülen bir kirlilik olmadığı ve havaların aniden ısınmasından kaynaklı olarak hava değişiminden ve su debisinde yaşanan düşüşe bağlı oksijen eksikliğinden dolayı balık ölümleri yaşandığını tespit etti. Telefon ile durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal’a bildirerek bilgi verdi.
Daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını belirten Karahacımusa Mahallesi sakini Vedat Uyanık, “Korona virüs sebebiyle mahalle dışına çıkamadığımız için dere kenarında geziniyoruz. Derede balıklara bakıyoruz. Derede çok sayıda ölen balık var. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelenler oldu ve baktılar. Onlar da suyun fazla kirli olmadığını söylediler” dedi.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gün içerisinde balık ölümlerinin sebebinin anlaşılması için dereden numune aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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