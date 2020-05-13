Düzce hava sıcaklığı artacak uyarısı yapıldı

– Düzce Valiliği, sıcak havalar ile ilgili uyarıda bulunarak vatandaşların aşırı sıcak havaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini açıkladı.

Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derece artacak. Düzce Valiliği mevsim normallerinin üzerinde olacak olan bu sıcaklık için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda: “ Önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.

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