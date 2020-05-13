Bayramlık kıyafetler polislerden

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret ettiği özel eğitim gören Muhammet Karadeniz ile kardeşlerine bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti.<br>DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan´la birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, özel eğitim gören Muhammet Karadeniz´i evinde ziyaret etti. Emniyet Müdürü Kaplan, Muhammet Karadeniz ile 2 kardeşine bayram hediyesi olarak polis kıyafetleri, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Ayrıca aileye maskeler veren Kaplan, koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallara uyulmasını istedi.<br>Ayşe Karadeniz, "Çocuklarım polis kıyafeti çok istediler, oyuncak çok istediler. Polislerimiz getirdi, Allah razı olsun. 3 çocuğum var. 1 tanesi özel eğitim alıyor. Polislerimiz diğerlerini de kırmadı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-13 15:28:40<br>

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