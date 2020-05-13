Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

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– Düzce’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilk operasyon Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramanın ardından satışa hazır vaziyette 3 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyon ise Kaynaşlı otoban gişelerinde yapıldı. Gişeler girişinde durdurulan araçta, bulunan 2 şüphelinin üzerlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 25 gram sentetik kannobinoid maddesi ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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