Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 17 yaşındaki F.M., kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezerken polis ekiplerine yakalandı. Polis, ehliyetsiz sürücüye 4 bin 42 TL, ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 1568 TL ceza kesti. Sürücü F.M. ile olayı duyup bölgeye gelen annesi ceza yazılmaması uzun süre için dil döktü.<br>Düzce Çamlıevler Mahallesi´nde meydana gelen olayda vatandaşlar yaşları küçük 4 çocuğun 54 H 2643 plakalı otomobille gezdiğini ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri otomobili takibe alarak, sürücüye durması ikazında bulundu. Otomobil durdurulurken, sürücü F.M.´nin 17 yaşında olduğu, annesinden izin almadan kız kardeşi Z.M (9) ile arkadaşları B.B (19) ve T.K´yı (17) alarak gezdiği belirlendi. F.M., polise dakikalarca dil dökerek ceza yazılmamasını istedi. Polis ekipleri, F.M.´ye, "Yeşiltepe Mahallesi´nde kaçtın. Zaten araban da standart dışı. Aracı otoparka çekmek zorundayız. Daha sonra gelip standartlara uygun hale getirmelisiniz" dedi.<br>Daha sonra olay yerine gelen F.M.´nin annesi de aracın çekileceğini duyunca, "Ağabey gözünüzü seveyim çekmeyin arabamı. Trafiğe çıkmadı. Bir alt sokakta oturuyorum ben" diyerek ceza yazılmamasını istedi.<br>Trafik Şubesi ekipleri F.M.´ye ehliyetsiz otomobil kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi maddelerden 4 bin 42 TL ceza, ayrıca koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için de toplam 1568 TL ceza kesti. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-13 21:24:24<br>
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