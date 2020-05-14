Düzce'de tüm kamusal alanlarda maske takılacak

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs bulaş hızının azaltılması için tüm kamusal alanlarda maske takılmasına karar verdi. <br>Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüsün yayılmasını önlemek için vatandaşların tüm kamusal alanlarda maske takmasını zorunlu hale getirdi. Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar şöyle:<br>"Bulaş hızının azaltılması ve sosyoekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak) ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanunu´na göre işlem yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282. maddesi gereğince 3.150, Kabahatler Kanunu´nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-13 23:10:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.