Çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı; 10 bin lira ceza yazıldı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, trafik ekiplerince durdurulan 2 çekicinin sürücüleri ehliyetsiz çıktı. 2 sürücüye toplam 10 bin 544 TL ceza kesildi.<br>Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde yaptıkları uygulamada, Semih Tokgöz idaresindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman idaresindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu. 2 araç sürücüsünün de ehliyetleri olmadığı belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz´ün idaresindeki çekici trafikten men edildi. Çekici, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.<br>2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-14 12:09:22<br>
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