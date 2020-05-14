Çiftçiler Gününde Jandarmadan anlamlı hediye

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından traktör ve tarım işçisi taşıyan araç sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla “Güvenli traktör kullanımı ve sağlıklı tarım projesini” hayata geçirerek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliklerinde denetim yaparak traktör römorklarına reflöktör taktı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarım araçlarıyla tarlasına, bahçesine giden çiftçiler üzerinde bilgilendirme uygulaması yaptı. Kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalarda traktör ve römorklarda bulunması gereken donanımların takılması ve kullanımının trafik kazalarının önlenmesi açısından büyük öneme sahip olduğu konusuna dikkat çektiler.

Yapılan uygulamalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri; üreten, üretilene değer katan, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayan tüm fedakâr çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlayarak, bereketli, kazançlı ve kazasız hasat dönemi temennisinde bulundular.

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