Abart egzozlu otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 6 bin lira ceza

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZE, (DHA)- DÜZCE'de abart egzozlu otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 6 bin 594 lira ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde sesi vatandaşları rahatsız eden abart egzozlu 07 NB 483 plakalı otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Otomobilin sürücüsü Samet Dursun´un ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis, Samet Dursun´a ehliyetsiz araç kullanmaktan, abart egzoz kullanmaktan ve ikazlara uymayıp kaçmaktan toplam 6 bin 594 lira cezai işlem uyguladı, araç da trafikten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-14 15:44:11<br>

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