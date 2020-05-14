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Uğur’un kazananı Özge Sarıca oldu

İHA

– Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'Uğur'un sesi' ses yarışmasında kazanan açıklandı. Özge Sarıca, 20192020 dönemi Uğur'un sesi oldu.

Uğur’un kazananı Özge Sarıca oldu

– Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ‘Uğur’un sesi’ ses yarışmasında kazanan açıklandı. Özge Sarıca, 20192020 dönemi Uğur’un sesi oldu.
Düzce’de farklı sosyal faaliyetler yürüterek dikkatleri üzerine çeken Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kalan öğrencileri için farklı aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce geniş katılım ile gerçekleştirilen Uğur’un sesi adlı ses yarışması bu sefer online düzenlendi. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmanın son bölümünde Özge Sarıca ve Sude Büyükkaya yarıştı. Öğrencilerin kıyasıya yarış verdiği Uğur’un sesi ses yarışmasında kazanan Özge Sarıca oldu. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül, “ Korona virüs nedeni ile evlerinde bulunan öğrencilerimiz için farklı aktiviteler yapmaya devam ediyoruz. Daha önce bire bir yaptığımız etkinliklerimizi sosyal ağlar üzerinden yapmaya başladık. Kariyer günleri programı gerçekleştirdik. Bu programda öğrencilerimizin gelecek hayatını şekillendirecek isimlerle telekonferanslar yaptırdık. Her yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Uğur’un Sesi’ ses yarışmasını bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yoğun bir katılım gösterdi. Kıyasıya bir mücadele oldu. Öğrencilerimiz evlerinde sıkılmadan güzel bir aktivite gerçekleştirdik. Final programında da öğrencilerimiz Özge Sarıca ve Sude Büyükkaya yarıştı. Yapılan değerlendirmeler ve oylama sonrasında 20192020 dönemi Uğur’un sesi ses yarışmasını Özge Sarıca kazandı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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