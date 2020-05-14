Düzce'de polisten uyuşturucu operasyonu

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı. 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyon Kiremitocağı Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 9 parça halinde satışa hazır vaziyette 58 gram esrar ele geçirildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotim ekiplerinin ikinci operasyonu ise Çay Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Uyuşturucu Madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, aracında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde satışa hazır vaziyette 28 gram metamfetamin maddesi, 2 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar Uyuşturucu Madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Adli işlem yapılan şahsın üzerinden de bir miktar metamfetamin maddesi bulundu.

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