Sağlık ekibinden dumandan etkilenenlere ve yangına müdahale

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde, ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen köylüler, dumandan etkilendi. Sağlık ekibi, 7 kişiye oksijen desteği sağlarken, 1 sağlık görevlisi de yangınının söndürülmesine yardım etti.<br>Yeni Mahalle Küme evleri mevkisinde ormanlık alanda, öğleden sonra kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Sakarya´nın Hendek ilçesine sınır olan bölgedeki ormanlıkta dumanları gören köylüler, küreklerle yangına müdahale etti. Büyümeye başlayan yangının dağılmaması için çaba sarf eden köylülerden 7´si, dumandan etkilendi. Bölgeye çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, ormanlık alana ambulans çıkmayınca yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, dumandan etkilenenlere oksijen desteği sağladı. 3 kişilik sağlık ekibinden 2'si, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, 1'i ise köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Yangın, köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. <br>Köylüler, dumanı görünce yanan alana geldiklerini, kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-14 17:39:44<br>
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