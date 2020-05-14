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Düzce’deki engelli memurların sorunları konuşuldu

İHA

Düzce’deki engelli memurların sorunları konuşuldu

– Engelliler haftası kapsamında MemurSen, engelliler için çalışmalarını sürdürüyor. Engelli memurların sorunları telekonferans toplantısında konuşulurken, Düzce’nin sorunlarını da İlknur Çelik anlattı.
MemurSen Konfederasyonu, engelliler haftası kapsamında memur olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yürütüyor. Her ay düzenli olarak yapılan toplantı bu sefer korona virüs salgını nedeni ile telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. MemurSen Başkanı Ali Yalçın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda engellilerin sıkıntıları konuşuldu. Düzce MemurSen Engelliler komisyonu Başkanı İlknur Çelik, Düzce’de ki engelli memurların sıkıntısını anlatırken toplantının önemi hakkında da açıklamalarda bulunu. Çelik: “ Engelli dostlarımız ile birlikte haklarımız ve taleplerimiz için mücadelemizi haykırdığımız bir hafta değil sürekli gündem olması için güçlü bir şekilde haykırdığımız bir toplantı yaptık. 1016 mayıs engelliler haftası kapsamında Türkiye engelliler komisyon başkanları ile aramızda bir telekonferans toplantısı yaptık. Toplantıya MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’da katılım sağladı. Toplantıda bir çok sıkıtılar dile getirildi. İstek ve talep önerilerimizi sayın başkanımıza ilettik. Toplantı verimli ve bir o kadar da anlamlı geçti. Bu yıl içerisinde geçirdiğimiz salgın süreci nedeniyle maalesef başka bir çalışma gerçekleştiremedik. Ülkemizle birlikte Dünya’nın tamamını etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı yaşamımızı köklü bir biçimde etkiliyor. Salgın tehlikesi kalktığı an bizler yine sahalarda olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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