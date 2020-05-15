Motosiklet kullanırken alkol alan sürücü polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, devriye görevini yapan polis ekipleri, Özgün Deniz'in motosiklet kullanırken alkol aldığını fark edince 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya çalışan Deniz'in motosikleti, refüjdeki bariyere çarptı. Yaralanan Deniz'e ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen ve nöbetten çıkan hemşireler yaptı. <br>Olay, akşam saatlerinde, Düzce'deki D655 yolunda meydana geldi. Yolda devriye görevi yapan polis ekipleri, 81 ABC 595 plakalı motosikletin sürücüsünün hareket halinde alkol aldığını fark etti. Polis, sürücü Özgün Deniz'e 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Deniz, motosikletiyle kaçmaya başladı. Deniz'in kullandığı motosiklet, kavşakta refüjdeki bariyere çarptı. Devrilen motosikletteki sürücü Deniz, refüje savrularak yaralandı. Çevredekilerini ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kazay yerinden geçerken durumu gören Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde görevli olan ve nöbetten çıkan hemşireler Deniz'e ilk müdahalesini yaptı. Gelen sağlık görevlileri Özgün Deniz'i Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Deniz tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-15 00:26:30<br>

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