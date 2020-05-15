23 Nisan İlkokulu veli toplantısı görüntülü yapıldı

– Düzce 23 Nisan İlkokulu Müdürlüğü 'Öğretmenim Yanı Başımda' projesi kapsamında uzaktan eğitim sürecinin temel taşı haline gelen velileri ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirdiler.

Tüm okul öğretmenlerinin de hazır bulunduğu toplantı Okul Müdürü Murat Gök'ün süreç ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar ile alınan tedbirler hakkında bilgiler vermesi ile başladı. Bu süreçte okulda devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra Okul Rehber Öğretmeni tarafından süreçte dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş’un Korana Günlerinde AnneBaba Olmak konulu sunumu velilerin akıllarındaki birçok sorunun cevabı oldu.

Uzun zamandır evde kalan velilere evde kalmaya devam etmeleri gerektiği hatırlatıldı ve öğrencileri ile birlikte oyunlar oynamaları ve kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Karşılıklı soru cevap şeklinde tamamlanan toplantının ardından Okul Müdürü Murat Gök sunumları için Okul Rehber Öğretmenine ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş’a katkıları için teşekkür ederken bu sürecin başından beri büyük emek sarfeden okul öğretmenlerine ve uzaktan eğitimin temel taşı haline gelen velilerine müteşekkir olduğunu ifade etti.

Veliler ise toplantının çok faydalı geçtiğini ve bu tür etkinliklerin her daim takipçisi olacaklarını belirterek Okul idaresine teşekkür ettiler.

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