Sağlık ocakları her gün dezenfekte ediliyor

– Düzec'de korona virüs salgını sonrasında hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri sağlık ocaklarında da yapılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüs bulaş hızının azalması ve yayılma riskinin en fazla olduğu alanlarda her gün dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri Düzce il genelinde bulunan tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında da yapılıyor. Yetkililer sağlık ocaklarının ve sağlık merkezlerinin tüm odalarında belediyelerinde destekleri ile devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.