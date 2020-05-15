Bakan Kasapoğlu, Düzceli antrenörlerle görüştü

– Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke genelinde Evde Kal, hareketsiz kalma etkinlikleri gerçekleştiren antrenörle ile telekonferans sistemi ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelin korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlar için Evde kal, hareketsiz kalma etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde yapılan etkinliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapooğlu, antrenörler ile telekonferans toplantısı düzenledi. Düzceli antrenörlerle de görüşme sağlayan Bakan Kasapoğlu, Düzce’de yapılan faaliyetler hakkında da bilgiler aldı.

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