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Büro Memur-Sen üyeleri Kızılay için seferber oldu

İHA

Büro Memur-Sen üyeleri Kızılay için seferber oldu

– MemurSen Düzce İl temsilciliği geçtiğimiz günlerde başlattığı kan bağışı kampanyasına bu sefer Büro MemurSen Düzce il temsilciliği destek verdi.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın çağrısı sonrasında harekete geçen MemurSen, tüm Türkiye genelinde kan bağışı kampanyası başlattı. Düzce’de de geçtiğimiz günlerde Şimdi Vefa zamanı adı ile başlatılan kampanyaya Büro MemurSen Düzce Şubesi’de destek verdi. Kampanyanın ikinci gününde Düzce’de bir çok üyesi ile kampanyaya katıldıklarını belirten Şube Başkanı Mahmut Gazi Yılmaz: “ Şimdi vefa zamanı diyoruz. Kızılayımıza kan bağışımızı burada gelen arkadaşlarımız ile devam ettiriyoruz. İnşallah Düzce MemurSen olarak yaklaşık 2 bin 500 ünite kan bağışında bulunacağız” dedi.

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