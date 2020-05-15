Uzmanından öğrencilere kariyer tüyoları

– Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü ile ulusal bir işçi bulma sitesi iş birliği ile gerçekleştirilen online konferansta, öğrencilere iş arama sürecinde bilmesi gereken birçok önemli konu anlatıldı.

Online konferans yöntemi ile öğrencilerle bir araya gelen Pazarlama İletişimi Müdürü Tuba Karadağ İyiokur, İngilizce’nin ve stajın önemine değinerek, ulusal bir işçi bulma sitesi'nde şuanda eleman arayışı devam eden 460 firma olduğunu ve staj alımlarının da devam ettiğini vurguladı.

İşe girme sürecinde stajın bir ayırt edici özelliği olduğunu ve staj yapmayan öğrencilerin mutlaka stajını yapması gerektiğinin altını çizen Tuba Karadağ İyiokur, ulusal bir işçi bulma sitesi ’teki öğrencilerin CV’si incelendiğinde %60’ında en az bir staj deneyiminin yer aldığını, yeni mezunlarda ise bu sayının %80’leri bulduğunu belirterek, iyi bir staj deneyiminin en az iş arayışında bulunan %40’lık bir dilimin önüne geçmede şart olduğunu ifade etti. CV’nin hangi özellikleriyle öne çıktığını ya da değerlendirmeye bile alınmadığını, işverenlerin CV’de en fazla dikkat ettikleri hususları ve genel manasıyla CV’den beklenen anlatım şekline de değinen konuşmacı, alınan sertifikaların, gidilen seminerlerin ve seminer tarihinin CV’ye yazılmasının iyi olacağını söyledi.

Özgeçmişte yer alan özet kısmında CV içerisinde yazılanları değil de ben kimim, benim yetkinliklerim ne, hedeflerim ne, bu firmaya neler katabilirim gibi kendisi ile ilgili bir yazı yazmasının daha iyi olacağını katılımcılarla paylaşan İyiokur, işverenlerin yetkinlik olarak sorumluluk sahibi olanları, değişim ve yeniliklere açık olanları, kendisini sürekli geliştiren bireyleri tercih ettiklerini ifade etti. CV’ye yazılan yetkinliklere işverenlerin özellikle dikkat ettiğini vurgulayan Tuba Karadağ İyiokur, varsa bu yetkinliklerini CVlerinde kesinlikle belirtmelerini, çünkü işverenlerin sistemden otomatik bir şekilde bu yetkinliklere sahip olan bireyleri araştırabileceğini ifade etti. İş arayışında sosyal ağların önemine de değinen İyiokur, sosyal çevresi iyi olan ve iletişim konusunda başarılı olan bireylerin bu şekilde de iş bulmayı arttırdıklarını söyledi. ulusal bir işçi bulma sitesi iletişim departmanında stajyer olarak çalışan kişinin de bir üniversite etkinliği sırasında kendisi ile irtibat kurduğunu ve daha sonra sosyal platformlardan kendisini ekleyerek iş arayışında olduğunu belirttiğini ve bu şekilde işe alındığını anlatan Tuba Karadağ İyiokur, Bu noktada kendi hikayesini yazan, iş arama serüveninde fark oluşturanların daha kolay iş bulabildiklerinin altını çizdi. Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona eren etkinlikte; iş arama, kariyer adımları ve geleceğin meslekleri ile ilgili birçok soru cevap buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.