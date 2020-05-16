Koronavirüs, 65 yaş üstünü üretime yönlendirdi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, üretime yöneldi. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen bu vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı.<br>Düzce´de, daha önce köyde yaşayan ve ürün yetiştiren vatandaşlar, şehir hayatına geçince ürün yetiştirmek yerine pazar ve manavlardan almaya başladı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü kişiler, ürün yetiştirmeye ve bahçeleriyle ilgilenmeye başladı. Karahacımusa Mahallesi'nde oturan Vicdan Çelik (75) de bahçesinde domates, biber, bezelye gibi ürünler yetiştiriyor. Koronavirüs salgınının kendileri için büyük bir ders olduğunu ifade eden Vicdan Çelik, "Daha önce köyde otururken mısır ekiyorduk. Çarşıda oturmaya başlayınca fazla bir şey yapmadık. Koronavirüs nedeniyle bahçemizi ekmeye başladık. Domates, biber, fasulye bir şeyler ekmeye başladık. Allah verirse onlarla oyalanıyoruz. Kendi ürünümüz kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal olacak. Bezelyem yetişti ondan topladım bir defa ve çok lezzetli oldu. Gübresiz ve tamamen doğal. Koronavirüs bir yönden bakıldığında iyi oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-16 10:07:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.