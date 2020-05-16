Haftalardır çağrılara cevap verenlere teşekkür ziyareti

– Korona virüs salgını sonrasında İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 112 Çağrı merkezinde çağrılara cevap vererek yönlendirme yapıyor. Haftalardır çağrılara cevap veren ekiplere Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’dan teşekkür ziyareti gerçekleşti.

İçişleri bakanlığı tarafından önce 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara ardından 20 yaş altı kişiler için oluşturulan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bir çok vatandaşın 112 Çağrı merkezini arayarak Vefa Sosyal Destek grupları ile irtibat kurmasını sağlayan ve çağrıları cevaplayan ekibe Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz teşekkür ziyaretinde bulundu. Vefa sosyal destek gruplarının destekleri ile Düzce’de süreci çok iyi yürüttüklerini belirten Dr. Yılmaz, ekiplere teşekkür etti.

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