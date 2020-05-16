Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında bilgi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında bilgi aldı

İHA

– Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'de il genelinde uygulanan kararların köylerde ki son durumunu jandarma ekipleri kontrol ederken, Vali Dr. Zülkif Dağlı Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında bilgi aldı

– Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce’de il genelinde uygulanan kararların köylerde ki son durumunu jandarma ekipleri kontrol ederken, Vali Dr. Zülkif Dağlı Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca bir çok karar alınıyor. Alınan kararlar il genelinde polis bölgesinde uygulanırken, ekipler tarafından da denetlemeler sıklıkla yapılıyor. Köy bölgelerinde ise İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ki köylerin son durumu için Vali Dr. Zülkif Dağlı, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Vali Dağlı, çalışmalar gerçekleştiren Jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor
Düzce’de 9 milyon 432 bin lira yardım yapıldı
YEREL HABERLER Düzce’de 9 milyon 432 bin lira yardım yapıldı
967 öğretmene ek ders ücretleri ödenecek
YEREL HABERLER 967 öğretmene ek ders ücretleri ödenecek
Gelin ve damatlar için 'maske' tasarladı, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Gelin ve damatlar için 'maske' tasarladı, siparişlere ...
Gelin ve damatlar için 'maske' tasarladı, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Gelin ve damatlar için 'maske' tasarladı, siparişlere ...
Cumhurbaşkanı hayranı genç Recep Tayyip Erdoğan ses tonu ile “evde kal” çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı hayranı genç Recep Tayyip Erdoğan ses ...
Başkan Şahin’den ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den ev ziyaretleri
Haftalardır çağrılara cevap verenlere teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Haftalardır çağrılara cevap verenlere teşekkür ...
Köylerde alt yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Köylerde alt yapı çalışmaları başladı
Minik öğrenciler doğadaki canlılarla buluştu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler doğadaki canlılarla buluştu
Çelik "Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılmalı"
YEREL HABERLER Çelik "Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için ...
Koronavirüs, 65 yaş üstünü üretime yönlendirdi
YEREL HABERLER Koronavirüs, 65 yaş üstünü üretime yönlendirdi
Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar üretime yöneldi 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalarak kendi yiyeceklerini yetiştiriyor
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar üretime ...
Selin vurduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerinde asfalta çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerinde asfalta ...
Düzce Protokolü’nden Akçakoca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Düzce Protokolü’nden Akçakoca’ya ziyaret
Otizmli Furkan’ın hayali gerçek oldu Düzce Belediyesi Otizmli Furkan’ın otobüs şoförü hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Otizmli Furkan’ın hayali gerçek oldu Düzce Belediyesi ...
Düzce’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Düzce’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden korona virüs ...
Vefa sosyal destek grupları 18 bin kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Vefa sosyal destek grupları 18 bin kişiye ulaştı
2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar yaşadı 15 ve 16 yaşındaki kardeşler 2 aydır göremedikleri anneannelerini ziyaret etti Anneanne Kılıç, “Onları gördüm ya, sarılmasam da olur” Gençler: “Virüsten sonra, elini öperim sarılırım”
YEREL HABERLER 2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar ...
Vali Dağlı OSB Bağlantı yolunu inceledi
YEREL HABERLER Vali Dağlı OSB Bağlantı yolunu inceledi
Karar sonrası maske dağıtımı hızlandı
YEREL HABERLER Karar sonrası maske dağıtımı hızlandı
Gümüşova entegre hastanesinde inceleme
YEREL HABERLER Gümüşova entegre hastanesinde inceleme
Otobüs durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Otobüs durakları dezenfekte edildi
Gençlik liderleri Düzce’de ki çalışmaları aktardı
YEREL HABERLER Gençlik liderleri Düzce’de ki çalışmaları aktardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X