Yaban hayvanları için göletler oluşturuldu 

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) - DÜZCE´de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, sıcaktan etkilenen hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi için ormanda suni göletler oluşturdu.<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki ormanlık alanlarda, yaban hayvanları su ihtiyaçlarını gidermesi için suni göletler oluşturuldu. Düzce´de havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan etkilenen hayvanlar göletlerden su içti. Oluşturulan göletin kenarına gelen bir kızıl geyiğin su ihtiyacını karşıladıktan sonra sıcak havanın etkisi ile göle girerek serinlemeye çalışması fotokapanla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-17 13:41:30<br>

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