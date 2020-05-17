Jandarma drone ile yakaladı Kaçak yollarla Düzce’ye girmeye çalışanlar yakalandı

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– Düzce’nin Yığılca ilçesinde hızla yayılan korona virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için Düzce Valiliği tarafından ilçeye giriş çıkışlar sınırlandırılmıştı. Kaçak yollarla Düzce’ye girmeye çalışan 6 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce Valiliği’nce, Yığılca ilçesine giriş çıkışlar sınırlandırılmıştı. Sınırlamanın ardından bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken Yığılca'ya izinsiz giriş çıkış yapıldığı ihbarı yapıldı. İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri drone kullanarak kaçak yollarla Düzce’ye girmeye çalışan 6 şahsı Hasanlar Barajı mevkiinde kıskıvrak yakaladı. Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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