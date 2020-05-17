İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken dronla yakalandılar

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, dronla tespit edildi. 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. <br>Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırırken, jandarma denetimlerini sürdürüyor. Dronla yapılan denetimlerde, 6 kişinin yaya olarak Hasanlar Barajı mevkisinden Düzce´ye izinsiz olarak geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan 6 kişiye 3 bin 150´şer TL olmak üzere 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-17 15:48:42<br>
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