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Adalet Komisyonu Başkanı’ndan Kızılay’a destek

İHA

– Düzce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ferhan Acar Kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü bu günlerde Kızılay'ın kan verme aracında kan bağışında bulundu.

Adalet Komisyonu Başkanı’ndan Kızılay’a destek

– Düzce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ferhan Acar Kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü bu günlerde Kızılay’ın kan verme aracında kan bağışında bulundu.
Kızılay Kan Merkezinde yaşanan salgın ve Ramazan ayı nedeni ile kan stoklarında öngörülebilir bir azalma yaşandı. Bu kapsamda Düzce Kızılay ekipleri vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Bu çağrıya Düzce’de bulunan birçok dernek ve vakıf destek vererek belirlediklerini günlerde Kan bağışında bulundular. Kızılay ekiplerinin kan bağışı çağrısına Düzce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ferhan Acar’da destek verdi. Kan stoklarının kritik seviyelere indiği bugünlerde Kan bağışında bulunan Acar Düzceli vatandaşlara kan vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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