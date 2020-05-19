Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudular

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19´da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.<br>Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıtpark´ta düzenlenen organizasyonla vatandaşlar balkonlarına davet edildi. Saatler 19.19´u gösterdiğinde çağrıya uyan vatandaşlar İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu. Organizasyon sorumlusu Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 81 ilde eş zamanlı olarak 19 Mayıs saat 19.19´da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak İstiklal Marşımızı halkımızla birlikte okuduk. Sağolsun halkımız çağrımıza kulak verdi. Balkonlarından İstiklal Marşı'mızı okudular." dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-19 19:54:00<br>
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