Karadeniz'e dökülen Çivi deresi güzergahı temizlendi

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Akçakoca'da Karadeniz'e dökülen Çivi Deresi belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü havların iyi gitmesi nedeni ile kentteki temizlik çalışmalarını aralıksız devam ederken cadde ve sokakların yanı sıra ekipler kent merkezinden geçen ve Karadeniz’e dökülen Çivi Deresini de iş makinaları ile temizlediler.

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