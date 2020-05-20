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Akçakoca´da berberin testi pozitif çıktı

DHA

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, bir berberin koronavirüs testi pozitif çıkarken, filyasyon çalışması sonucu 20 kişi ile temas kurduğu belirlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz berberde tıraş olanların İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurarak test yaptırmalarını istedi.  Akçakoca'da bulunan İ.B. isimli berber ateş şikayeti ile Akçakoca Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi´nde koronavirüsten şüphelenilen berber Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. İ.B.'nin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Daha sonra İl Sağlık...

Akçakoca´da berberin testi pozitif çıktı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, bir berberin koronavirüs testi pozitif çıkarken, filyasyon çalışması sonucu 20 kişi ile temas kurduğu belirlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz berberde tıraş olanların İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurarak test yaptırmalarını istedi. <br>Akçakoca'da bulunan İ.B. isimli berber ateş şikayeti ile Akçakoca Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi´nde koronavirüsten şüphelenilen berber Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. İ.B.'nin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda ilk etapta berberin 20 kişi ile temas sağladığı belirlendi.  <br>İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz berbere giden kişilerin İlçe Sağlık Müdürlüğü´ne bilgi verip, test için numune vermelerini isteyerek, "Söz konusu berber dükkanını kullanan vatandaşlarımızın tamamı tespit edilmeye çalışılıyor. Berber dükkanına giden vatandaşlarımızın evde kalmalarını ve ilçe sağlık müdürlüğünü aramaları istiyoruz." dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-20 22:35:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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