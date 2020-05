Öğretmenler okul bahçesinde 'ata tohumu' yetiştiriyor Okulların tatil edilmesi nedeniyle okul bahçesinde bulunan hayvanlar ve tarım atölyesinin bakımını öğretmenler yapıyor

– Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda okul dışı öğrenme alanı olarak belirlenen Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi’ndeki hayvanlara öğretmenler düzenli olarak her gün gelip yem ve su verirken, bir yandan da ata tohumları ekip suluyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Mart ayında okullara ara verilerek, öğrencilerin evlerinde eğitim almaya başlamasının ardından Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde öğrencilerin okul dışı öğrenim alanı olan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi de boş kaldı. Okul yönetimi, atölye içerisinde yer alan hayvanların aç kalmaması, tarımsal alanın susuz kalarak ürünlerin kurumaması ve seradaki ürünlerin çürümemesi için çalışma başlattı. Okul öğretmenleri korona virüs sonrasında boş kalan okula her gün gelerek Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi'nde bulunan hayvanları besleyip, tarımsal alanı suluyor. Haftanın bir gününde ise öğretmenler okul çevresinde bakım onarım çalışması da gerçekleştiriyor.



“Öğrencilerimize farkındalık oluşturalım istedik”

TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Hasan Yeşilyurt, okul bahçesinde daha önceden oluşturulan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi’nin korona virüs sonrasında boş kalmaması için öğretmenler ile belirli günlerde okula geldiklerini belirterek, “Öğrencilerimize yüz yüze eğitimde buluştuğumuzda onlara fırsat olsun diye tabiatı, doğayı, hayvan sevgisini, saygısını ve hoşgörüsünü öğretebilmek adına farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bitki ve sebzeden başlayarak domates, salatalık, karpuz, kavun, biber, aklımıza gelebilecek birçok şeyi ekmeye çalıştık. Aynı şekilde meyvelerin bakımını ve ilaçlamasını yapmaya çalıştık. Hayvanlarla ilgili alanları geliştirmeye çalıştık ki öğrencilerimize farkındalık oluşturalım ve sevgilerini aşılayalım istedik” şeklinde konuştu.



“Hayvanları hiç göremeyen öğrencilerimiz burada canlı görüyorlar”

Sınıf öğretmeni Nusret Işık, ilkokul öğrencilerinin daha önce hiçbir noktada hayvanları görmemiş olabileceğini, bu nedenle böyle bir alan oluşturduklarını dile getirdi. Işık, ayrıca ata tohumlardan dikim yaptıklarını dile getirerek, “Bu bahçede düzenlemeler yapmak için, bitkilerin ve sebzelerin bakımı için, çocuklarımıza hazırlamak için inşallah Eylül ayında onlara göstermek için hazırlık yapıyoruz. Dikim yaptığımız ürünlerin en büyük özelliği atalık tohumu olmasından kaynaklanıyor. Bu virüs hastalığının da gösterdiği bir şekilde tarım çok önemli. Belki de geleceğimiz tarım ve tohumlarda. Bir avuç tohum ömür boyu bağımsızlıktır diyoruz. Atalık tohumlar burada büyüdükten sonra tekrar onlardan tohum alacağız ve bu durumu devam ettireceğiz bir şekilde. Çocuklara ders anlatırken akıllı tahtadan gösteriyoruz tavşan budur, tavuk budur diye ama bazı çocuklar onları hayatlarında hiç görmediler belki. Burada canlı olarak da görüyorlar. Bu şekilde burayı güzel bir şekilde yaşatma amacındayız” dedi.



“Biz öğrencilerimizi çok bekledik”

Müdür Yardımcısı Hamide Özdemir, öğrencilerini çok özlediklerini, kısa bir süre sonra gelebileceğini düşündüklerini ama gelmeyince kolları sıvayarak çalışmaya başladıklarını dile getirerek, “Biz aslında öğrencilerimizi çok bekledik. Saksılarımız, tırmıkladığımız her yer onları bekledi. Baktık ki artık olmuyor, onların evde olması gerekiyor. Bu bahçe böyle olmaz, canlılık katmak gerekiyor dedik. Burası oluşurken ve bu yıl üzerine bir şeyler koyarken okul dışı öğrenme alanlarını önemsedik. Okul dışı öğrenme alanlarında öğrenciyi buluşturmadığınız sürece kalıcı yaparak, yaşayarak öğrenmeye ulaşamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Okul bahçesinde bulunan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi’nde öğretmenler, öğrencilerin okula geldiği ilk güne kadar çalışmalarını sürdürecek.

