Düzce'de kavşakta ambulans ve 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta aniden duran otomobile ambulans çarptı. Başka bir otomobilin de ambulansa çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra Kervan kavşağı mevkisinde meydana geldi. Zonguldak´tan Düzce´ye hasta sevki yaptıktan sonra geri dönen Ahmet Özoğlu yönetimindeki 67 AC 879 plakalı ambulans, trafik ışıklarında aniden duran Mehmet Dursun'un kullandığı 81 ACC 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen Mehmet Keleş yönetimindeki 81 DC 440 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Dursun yaralandı. Dursun, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br>İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz olay yerine gelerek ambulans sürücüsünün durumu hakkında bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-21 17:27:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.