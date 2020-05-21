Düzce Belediyesinin günlük maske üretimi 21 bini geçti

– Düzce Belediyesi maske dikim atölyelerinde günlük maske üretimi 21 bini geçti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 milyon maske hedefi koyulmasının ardından maske dikim atölyelerinde denetleme ve inceleme yapmaya devam ediyor. Daha önce günlük 10 bin maske üretilen atölyelerde yapılan çalışmaların ardından üretim 21 bini geçti. Üretilen maskeler Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından yapılan paketlemeler ile vatandaşlara dağıtılıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de vatandaşlara maske dağıtımında bizzat kendisi de yer alıyor.

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