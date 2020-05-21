Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğuna uymayan Y.K., kendisini uyaran polise hakaret ederek kaçmaya çalıştı. Polis, yakaladığı Y.K.'ya 3 bin 150 TL ceza kesti, ardından da gözaltına aldı. <br>Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği Düzce il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın uygulanmaya başlamasıyla İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak devriye gezen polis ekipleri, iddiaya göre maskesiz gezen Y.K.´yı uyararak maskesini takmasını istedi. Ancak Y.K., polislere hakaret ederek kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçan Y.K., Merkez Büyük Camii önünde devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Polis, Y.K.´yı gözaltına almak için zor kullandı. Gözaltına alınan Y.K.´ya maske takmadığı için 3 bin 150 TL ceza kesilirken, hakkında da kamu görevlisine mukavemet suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-21 21:12:42<br>
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