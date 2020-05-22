Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, sağlık turizmi için yetki belgesi aldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının onayı ile Türkiye’de Sağlık turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Turizm yetki belgesi alan kamu hastanelerinden birisi oldu. Türkiye’de 42 ilde bulunan 129 sağlık tesisinde bulunan Sağlık Turizm yetki belgelerine Düzce’de Atatürk Devlet Hastanesi’de eklendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında şartların normale dönüşme sürecinin ardından Türkiye’ye gelecek turistlerin sağlık durumları konusunda uluslar arası sağlık turizmi kapsamında ülkede sağlık hizmeti almak isteyen hastaların çoğalabileceği öngörülerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde bulunan Dermatoloji, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları, Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Kardiyoloji branşlarında Sağlık turizmi yetki belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.