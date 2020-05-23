TEM otoyolunda yoğunluk sürüyor

– İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrası Düzce TEM otoyolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilme izni aldı. 21 Mayıs saat 09.00'dan itibaren tek yönlü olarak verilen yerleşim yerlerine gidiş izni sonrasında Ramazan Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için vatandaşlar yollara döküldü. TEM otoyolu Düzce geçişinde geçmiş bayramlar kadar olmasa da akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

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