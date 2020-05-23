Düzce Üniversitesi maskelerin mikrobik özelliklerini test ediyor

Düzce Üniversitesi maskelerde kullanılan kumaşlarda ki mikroorganizma filtrasyon analizlerine başladı.

Ülkece içinde bulunduğumuz Covid19 pandemisi birçok bilimsel çalışmaların yönünü değiştirdi. Ülke genelinde artan maske ve benzeri koruyucu ekipmanların üretiminin hızlıca arttığı şu günlerde, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) kumaşlarda mikroorganizma filtrasyon analizlerine başladı. Test yöntemini uluslararası kabul gören standartlardan yararlanarak geliştiren Merkez Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Nisa Sipahi, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ile birlikte bu süreçte bilimsel hizmet anlamında ne yapabiliriz diye düşündüklerini ve böylesi bir testi, analizlerine eklediklerini söyledi.



“Maskeler ne kadar güvenilir”

DÜGETAM olarak kısa sürede bu alanda üretim gerçekleştiren firmalara birçok analiz yaptıklarını, böylelikle ürün gelişimine katkı sağladıklarını belirten Sipahi, “Analiz hizmeti olarak sunduğumuz testlerde, firmaların ürettiği yeni nesil kumaşların üzerinde, halk dilinde mikrop olarak bilinen mikroorganizmaları barındırıp barındırmadığını test ediyoruz. Maskelerin mikropların ne kadarını tuttuğunu ne kadarını geçirdiğini belirliyoruz. Böylece üretilen maskelerin mikroplardan korunmak için ne kadar güvenilir olduklarını biz belirliyoruz” dedi.



Antimikrobiyal kumaş

Öğretim Görevlisi Dr. Nisa Sipahi ayrıca doğal ham maddeden üretilmiş antimikrobiyal kumaş geliştirilmesi için Düzce Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ile birlikte ortak proje geliştirdiklerini ve çalıştıklarını söyledi. Bu konuda da yoğun talep aldıklarından bahseden Sipahi, yine bu süreçte DÜGETAM Mikrobiyoloji Laboratuvarında antimikrobiyal kumaş analizine de başlanıldığı bilgisini verdi. Bu testlerde kumaşın mikrop geçirgenliğine ilaveten üzerinde mikrop gelişmesine olanak tanıyıp tanımadığının test edildiğini sözlerine ekledi.

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