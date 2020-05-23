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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evlere mektup

İHA

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Düzce'de bulunan evlere mektup gönderdi. Mektup da Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evlere mektup

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Düzce’de bulunan evlere mektup gönderdi. Mektup da Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda anlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeni ile 23242526 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Düzce’de bulunan evlere mektup gönderdi. Düzce genelinde bir çok evlerin posta kutularına konulan mektupta Korona virüs ile mücadele de yapılan çalışmaları anlatan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı da kutlamayı ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlama kapsamında sokağa çıkmayarak bu süreçten alın akıyla çıkılacağını hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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