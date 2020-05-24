Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, uygulama yapan polislerin yanına gelen yaşlı kadın, gözyaşları içinde oğlunun mezarını ziyaret edemediği söyleyince, ekipler yaşlı kadını polis otosuyla mezarlığa götürdü. <br>Düzce´de, trafik ekipleri D-100 Karayolu Öztürkler mevkisinde dışarı çıkma kısıtlaması ihlali olup olmadığı yönünde uygulama yaptı. Bu sırada polislerin uygulama yaptığı yere gelen yaşlı kadın gözyaşları içinde, "Mezarlığa gidecektim gidemedim. Beni mezarlığa kadar götürün yavrum" dedi. Polisler, yaşlı kadının isteğini kırmayarak mezarlığa götürdü. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-24 15:15:49<br>

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