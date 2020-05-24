Belediye polisleri bayramda unutmadı

– Ramazan Bayramı’nda görevi başında olan polisleri Düzce Belediyesi unutmadı.
Düzce Belediyesi korona virüs için kendi imalathanelerinde dikilen maskeleri görevli olan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekiplerine dağıttı. Korona virüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilerek kutlanan Ramazan Bayramı’nda sokakta görevi başındaki polislere Düzce Belediyesi maske dağıtarak destek oldu. D100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Düzce Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü personeli, yanında getirdiği maskeleri görev yapan polislere dağıttı.
Düzce Belediyesi tarafından pandemi sürecinde kurulan atöltyelerde dikilen maskelerden bayram süresince polislere dağıtılmaya devam edileceği de öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.